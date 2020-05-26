Киев снял карантин с Киево-Печерской лавры и Ионинского и Свято-Покровского монастырей

Киевская городская государственная администрация сняла карантин с Киево-Печерской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря и Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря. Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышек заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастырях", - сказал он. Клично отметил, что за весь период карантина священнослужителям было сделано более 1 тыс. лабораторных исследований, ПЦР-тестов. Мэр добавил, что благодаря вовремя проведенным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдением строгого карантина удалось локализовать центры заболевания. Также Кличко сообщил, что перед снятием карантина была осуществлена полная дезинфекция. Он напомнил, что Кабинет Министров разрешил проведения служб в храмах с соблюдением регламентов и санитарных требований и попросил священнослужителей соблюдать их. Как сообщали Українськi Новини, ранее Климент заявил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. Однако затем опроверг свои слова. Также в Киево-Печерской Лавре умерли три человека от коронавируса.