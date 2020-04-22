Киев решил закрыть еще один монастырь на карантин из-за 12 случаев коронавируса

Киевская городская государственная администрация закрыть Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь на карантин из-за 12 случаев заболевания коронавирусом после того, как зафиксировали третью смерть в Киево-Печерской Лавре. Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря", - сказал он. Кличко отметил, что в этом монастыре сейчас проходит дезинфекция всех помещений и власть закрывает его на карантин. Кроме того, мэр Киева подчеркнул, что городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и в случае необходимости там будет проведена дезинфекция. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ZaupAgozGUA" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, в Киеве Ионинский монастырь закрывают на карантин. Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку. Тем временем, в УПЦ отрицают, что митрополитов Онуфрия и Антония госпитализировали с коронавирусом. 5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.