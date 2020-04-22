Киев решил закрыть еще один монастырь на карантин из-за 12 случаев коронавируса

Киевская городская государственная администрация закрыть Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь на карантин из-за 12 случаев заболевания коронавирусом после того, как зафиксировали третью смерть в Киево-Печерской Лавре.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря", - сказал он.

Кличко отметил, что в этом монастыре сейчас проходит дезинфекция всех помещений и власть закрывает его на карантин.

Кроме того, мэр Киева подчеркнул, что городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу, и в случае необходимости там будет проведена дезинфекция.

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Как сообщали Українськi Новини, в Киеве Ионинский монастырь закрывают на карантин.

Ранее в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Его хоронили в гробу, завернутом в пленку.

Тем временем, в УПЦ отрицают, что митрополитов Онуфрия и Антония госпитализировали с коронавирусом.

5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.