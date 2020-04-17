Ионинский монастырь закрывают на карантин

Киевская городская государственная администрация ввела карантин на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря из-за подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - сказал он.

14 апреля стало известно о 3 случаях заболевания коронавирусом в Ионинском монастыре.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.



Кроме того, на въездах в Киев запустили 9 КПП: где они располагаются и как будут работать.

А в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом.



Также за минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков. Всего в Киеве по состоянию на 17 апреля уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.