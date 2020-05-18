подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 21:23 76
Общество 2020-05-18T22:15:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

В Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус у монахов
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

В Ровенской области Хрестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыли на карантин после того, как коронавирус обнаружили у игумена Николая (Хмарного). 

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии.

Представители монастыря призвали всех, кто в последнее время посещал монастырь следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к врачу.

Ровенская область входит в пятерку лидеров по числу инфицированных коронавирусом среди регионов Украины. В области заболели 1167 человек, 28 умерли.

Алгоритм действий при подозрении на коронавирусАлгоритм действий при подозрении на коронавирус. Инфографика: Минздрава

Как сообщали Українські Новини,  по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая.

С понедельника, 18 мая, Украина начнет тестирование на антитела к коронавирусу.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус у монахов

На любых выборах голосовать теперь можно по месту проживания, а не прописки, – ЦИК
Менее 40% украинцев оценивают первый год президентства Зеленского удовлетворительно
Новости
Зеленский назначил председателем Днепровского района чиновника, которого Кличко уволил за "очковтирательство" 21:59
Почти 70% украинцев считают себя счастливыми, - опрос 21:54
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса 21:23
За месяц в Украине зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза 21:22
Весенние дожди с порывами ветра. Прогноз погоды на 19 мая 21:00
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
ДТП под Киевом. Фото: ГосЧС
Смертельное ДТП под Киевом: ВАЗ врезался в дерево, три человека погибли 19:53
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Как пройдет ВНО в условиях карантина. Минздрав опубликовал рекомендации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok