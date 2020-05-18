В Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

В Ровенской области Хрестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыли на карантин после того, как коронавирус обнаружили у игумена Николая (Хмарного). Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии. Представители монастыря призвали всех, кто в последнее время посещал монастырь следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к врачу. Ровенская область входит в пятерку лидеров по числу инфицированных коронавирусом среди регионов Украины. В области заболели 1167 человек, 28 умерли. Алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Инфографика: Минздрава Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая. С понедельника, 18 мая, Украина начнет тестирование на антитела к коронавирусу.