В Ровенской области монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

В Ровенской области Хрестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыли на карантин после того, как коронавирус обнаружили у игумена Николая (Хмарного).

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской епархии.

Представители монастыря призвали всех, кто в последнее время посещал монастырь следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении безотлагательно обращаться к врачу.

Ровенская область входит в пятерку лидеров по числу инфицированных коронавирусом среди регионов Украины. В области заболели 1167 человек, 28 умерли.

Алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Инфографика: Минздрава

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 17 мая в мире зафиксировано 4 542 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19, что на 92 876 инфицированных больше по сравнению с данными на 16 мая.

С понедельника, 18 мая, Украина начнет тестирование на антитела к коронавирусу.