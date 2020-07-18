До конца карантина две недели. В каких областях ввели новые ослабления

Сегодня начался 129-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 14 дней.

17 июля культурные учреждения во Львове возобновили работу. Работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Министерства здравоохранения.

А в Киевской области с 17 июля запрещается работать развлекательным заведениям с 23:00 до 7:00.

Также с 14 июля в Одессе ужесточили карантин: субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 г. № 392 о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос).

В Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия. Также в Черновицкой области ослабили карантин и во Львове.

А в Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Украине хотят продлить до середины августа.

Также украинские эксперты разработали несколько сценариев развития эпидемии. По самому неблагополучному из них, карантин будет продлен и в 2020 году.