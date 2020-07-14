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14 июля 2020, вторник, 20:32 66
Общество 2020-07-14T20:45:01+03:00
Українські Новини
Во Львове ослабили карантин: разрешили возобновить работу детских садов и отелей

Во Львове ослабили карантин: разрешили возобновить работу детских садов и отелей

Ирина Николенко
гостиницы, отели, Детские сады, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как в Украине хотят продлить карантин до середины августа, во Львове разрешили возобновить работу детских садов и гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Во Львове городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ослабила карантин и разрешила работу детских садов и инклюзивного-ресурсных центров и учреждений размещения.

"Также принято решение о начале работы лабораторного подразделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи на базе лаборатории Госпродспоживслужбы", – говорится в сообщении.

С 15 июля начнут работать инклюзивного-ресурсные центры Львова для проведения коррекционной и психологической помощи, необходимой для детей.

Также с 15 июля в городе заработают гостиницы и заведения, которые предлагают свои услуги по размещению.

А с 17 июля возобновят работу дошкольные учебные заведения всех типов и форм собственности.

Однако, в дальнейшем также запрещается посещать общественные места и транспорт без масок и удостоверение личности, проводить различные мероприятия в количестве более 10 человек, а также деятельности учреждений общественного питания с 23.00 до 7.00.

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области ослабили карантин и разрешили работу культурных учреждений: библиотек, музеев и т.д., кроме театров и кинотеатров.

В Донецкой области ослабили карантин и разрешили работать с 7:00 до 23:00 часов развлекательным заведениям, ресторанам, кафе, барам, закусочным.

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