Карантин в Украине хотят продлить до середины августа

Карантин, который продлили до 31 июля, хотят продлить еще на две недели – до 14 августа. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – говорится в сообщении.

В МОЗ считают, что эффективными в борьбе с эпидемией показали себя социальное десантирование и ограничительные меры в транспорте.

Источник рассказал, что если ситуация в какой-то из областей Украины будет ухудшаться, то там в первую очередь будут прекращать деятельность стадионов и спортзалов. Пока соотношение новых случаев одной недели к другой – на грани контролируемой ситуации.

Поэтому после 13 июля карантин могут продлить еще — до 14 августа.

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – рассказали нам в Минздраве.

Кроме того, обучение в школе может начаться в дистанционной форме. В МОЗ изучают опыт других стран и готовят инструкции для стандартного обучения, но пытаются быть готовыми к дистанционному обучению

"Прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения. Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность", – рассказал источник в Минздраве.

Как сообщали Українські Новини, украинские эксперты разработали несколько сценариев развития эпидемии. По самому неблагополучному из них, карантин будет продлен и в 2020 году.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 13 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 6350.