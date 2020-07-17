Во Львове снова заработали учреждения культуры, но есть ограничения

Культурные учреждения во Львове возобновили работу.

Об этом говорится в сообщении заместителя мэра Львова Андрея Москаленко в социальной сети Facrbook, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня учреждения культуры возобновляют свою работу", - написал он.

Работа будет происходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и 1 человек на 5 кв. м площади помещения и с соблюдением отдельного протокола Министерства здравоохранения.

Соответствующее решение в пятницу приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Основанием для такого решения стало постановление Кабинета Министров №392 от 20 мая (с изменениями от 8 июля) по поводу ослаблений в области культуры, также протокол №30 областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, на прошлой неделе городские службы провели обследование всех учреждений культуры на готовность к возобновлению работы.

Согласно решению, свою работу возобновляют все театры, кинотеатры, музеи (с возможностью принимать посетителей в помещении), концертные заведения и культурные центры, библиотеки, молодежный центр, народные дома и дворец культуры им. Хоткевича, галереи.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 809 до 57 264, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 1 456 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев уменьшилось на 4,6%, количество новых летальных случаев - на 38,9%.

Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации.