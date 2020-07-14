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14 июля 2020, вторник, 21:00 430
Общество 2020-07-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено

В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено

Елена Новикова
Карантин, карантин в Украине, ослабление карантина, Смягчение карантина, Адаптивный карантин, Карантин в Черновицкой области
Карантин в Черновицкой области ослабили. Фото. Pixabay
Карантин в Черновицкой области ослабили. Фото. Pixabay

В Черновицкой области, где по данным на 14 июля зафиксировали 5 184 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, приняли решение ослабить карантин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкого городского совета.

Так, в рамках ослабления карантина в области разрешается:

  • работа учреждений культуры с наполненностью не более 50 процентов стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м. кв. площади заведения культуры;
  • до 23:00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 14 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 13 июля Харьковская область признана соответствующей критериям, Одесская область - не соответствующей.

Ранее карантин ослабили во Львове.

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