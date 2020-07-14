В Одессе ужесточили карантин. Ночным клубам и ресторанам запрещено работать ночью

Одесса усилила карантинные ограничения, в то время, как Львовская область ослабила карантин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского городского совета, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 13 июля состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Так, субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 г. № 392 о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений (ночных клубов), а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставки и заказов на вынос)", - говорится в сообщении.

В рамках своих полномочий комиссия рекомендовала Главному управлению Национальной полиции в Одесской области, Главному управлению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области, управлению развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения, районным администрациям Одесского городского совета обеспечить разъяснительную работу и контроль выполнения требований постановления Кабмина.

Также в Одессе будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 14 июля в Одесской области было зафиксировано 2 258 случаев коронавируса.



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