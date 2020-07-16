С 17 июля в Киевской области запрещается работать развлекательным заведениям с 23:00 до 7:00

В то время, как по состоянию на 15 июля в Киевской области зафиксировали 16 новых случаев заражения, в регионе с 17 июля запретили работу развлекательных заведений с 23:00 до 7:00. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевобладминистрации, передают Українськi Новини. Согласно ему, в четверг под руководством председателя Киевобладминистрации Василия Володина состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили эпидемическую ситуацию на территории области, связанную с коронавирусом. "С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) с наполненностью менее 50% стационарно размещенных мест для сидения и\/или менее одного человека на 5 кв. м площади здания; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23 и до 7 часов", – сказано в сообщении администрации. Кроме того, администрация усилила контроль за соблюдением противоэпидемических мер при перевозке пассажиров, работе заведений общественного питания, а также касательно работы развлекательных заведений в ночное время суток. Также по результатам заседания комиссия приняла ряд решений о проведении мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на объектах сельскохозяйственного производства в период сбора урожая зерновых. Как сообщали Українськi Новини, ранее Одесса усилила карантинные ограничения и запретила ночью работать ночным клубам. Тем временем во Львове ослабили карантин и разрешили возобновить работу детских садов и гостиниц.