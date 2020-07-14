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14 июля 2020, вторник, 21:59 41
Общество 2020-07-14T21:59:01+03:00
Українські Новини
В Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия

В Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия

Ирина Николенко
Ровенская область, карантин в Украине, ослабление карантина, Культурные мероприятия, Открытие кинотеатров
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как во Львове разрешили возобновить работу детских садов и гостиниц, в Ровенской области ослабили карантин и разрешили работать заведениям культуры и кинотеатрам. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В Ровенской области по состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования коронавирусом составляет 10.6, при допустимой норме менее 11%. Это стало поводом ослабить карантин в регионе.

Согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в регионе позволили возобновить работу учреждений культуры и кинотеатров.

"Условие – наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", – сообщил Коваль.

Ранее Українські Новини сообщали, в Черновицкой области ослабили карантин и разрешили работать до 23:00 развлекательным заведениям и учреждениям культура.

Кроме того, ослабили карантинные ограничения и в Донецкой области: разрешили работать развлекательным центрам и заведениям общественного питания с 7:00 до 23:00 часов.

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