В Тернополе ослабляют карантин

В то время, как в Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина, в Тернополе смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавируса.

В частности, согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса приняли следующие решения:

- Разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленных решениями исполнительного комитета городского совета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины;

- усилить контроль за работой предприятий ресторанного хозяйства;

- Разрешить партнерские роды в особых случаях - в каких именно должен решать консилиум медиков.

В то же время, сообщается, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру:

- обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до родов (не более 72 ч);

- наличие средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки)

Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки на Тернопольщине обнаружили 11 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области зафиксировали 2153 инфицирования коронавирус.

Тем временем, в детсаду в Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса.