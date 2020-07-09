В Тернополе ослабляют карантин

В то время, как в Украине уменьшилось количество областей, не готовых к смягчению карантина, в Тернополе смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавируса. В частности, согласно постановлениям Кабмина, на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса приняли следующие решения: - Разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленных решениями исполнительного комитета городского совета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины; - усилить контроль за работой предприятий ресторанного хозяйства; - Разрешить партнерские роды в особых случаях - в каких именно должен решать консилиум медиков. В то же время, сообщается, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования к партнеру: - обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА IgM с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до родов (не более 72 ч); - наличие средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки) Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки на Тернопольщине обнаружили 11 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в области зафиксировали 2153 инфицирования коронавирус. Тем временем, в детсаду в Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса.