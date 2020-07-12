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12 июля 2020, воскресенье, 10:23 28
Политика 2020-07-12T10:23:50+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине 123-й день карантина: что можно и нельзя делать

Сегодня в Украине 123-й день карантина: что можно и нельзя делать

Ольга Фандорина
Карантин, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине, статистика коронавируса
Нарушение карантина в Одессе
Нарушение карантина в Одессе

Сегодня начался 13-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 800 за сутки. Всего более 52 тыс. заболевших.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты остался 21 день.

В мире за сутки почти 215 000 новых случаев коронавируса: статистика на 12 июля.

Также в Харькове открылись кинотеатры.

Однако каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.

Сообщается также, в августе "Укрзализныця" готова полноценно восстановить пассажирское сообщение. Какие условия.

После ослабления карантина Львовская область снова попала в список не готовых к смягчению.

В Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов. 

В Ровенской области 7 июля решили ослабить карантин, разрешат работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов.

6 июля спустя неделю после запрета Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Кроме того, Львовская область, которая только с 22 июня возобновила пассажирские перевозки, разрешила работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров с 7 июля.

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