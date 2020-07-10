Каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что каждое четвертое заведение в Киеве нарушает правила карантина, который действует в Украине 121-й день.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Только за последние несколько дней проверили более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть каждое четвертое заведение в городе - нарушает правила. А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом", - сказал он.

Также Кличко напомнил, что в Киеве продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы.

"Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представители полиции и "Муниципальной охраны", проверяют рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 9 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 118 человек до 5 990, среди заболевших - 4 медика.

Также по состоянию на 10 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 9 июля Ивано-Франковская область признана соответствующей критериям.