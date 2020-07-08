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08 июля 2020, среда, 10:45 156 Инфографика
Общество 2020-07-08T11:30:02+03:00
Українські Новини
После ослабления карантина Львовская область снова попала в список не готовых к смягчению

После ослабления карантина Львовская область снова попала в список не готовых к смягчению

Елена Новикова
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в 9 областях нельзя смягчать карантин. Фото: pixabay
в 9 областях нельзя смягчать карантин. Фото: pixabay

По состоянию на 8 июля 9 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 7 июля Львовская область снова признана не соответствующей критериям, Черниговская - соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,86%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (19,64) и Одесская (22,61) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (21,80%), Донецкая (13,10%), Закарпатская (17,94%), Ивано-Франковская (11,79%), Львовская (13,06%), Ривненская (16,28%), Харьковская (12,97%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Донецкая (174,87%), Тернопольская (48,40%), Харьковская (13,41%) области.

В Киеве заполненность составляет 37,93%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 95,37, доля позитивных ПЦР-тестов - 5,36%, динамика составляет 7,62%.

Анализ готовности регионов в ослаблению карантина. Инфографика: МинздравАнализ готовности регионов в ослаблению карантина. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса стремительно увеличивается второй день подряд.

Кроме того, сегодня начался 119-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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