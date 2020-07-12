В мире за сутки почти 215 000 новых случаев коронавируса: статистика на 12 июля

В мире, по состоянию на 12 июля, за минувшие сутки зафиксировали 214 741 новый случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Наибольшее число зараженных за сутки зарегистрировано в США – 61 719 случая. В Бразилии количество больных коронавирусом выросло на 36 474 человек. В Индии за минувшие сутки зафиксировали 27 755 случаев, а в России – 6 611.

Самая высокая суточная смертность была зафиксирована в Бразилии – 968 смертей, в США – 732, в Мексике – 665, а в Индии – 543.

Всего за время пандемии было обнаружено 12 833 460 случаев заражения коронавирусом, из которых 567 035 случаев были летальными. На данный момент оправились от коронавируса 7,473,907 человек. Активными остаются 4 792518 случаев COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 800 до 52 743, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 372 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 2,3%, количество новых летальных случаев увеличилось на 50%.

9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.