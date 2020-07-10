В августе "Укрзализныця" готова полноценно восстановить пассажирское сообщение. Какие условия

В то время, как "Укрзализныця" запустила продажи билетов на "Подольский экспресс", в августе перевозчик готов возобновить полноценное пассажирское сообщение. Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Українські Новини.

Если в Украине улучшится эпидемическая ситуации, в августе "Укрзализныця" может полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину.

Также он добавил, что в настоящее время компания возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных. "Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", – сообщил он.

Кроме того, сейчас на станцию ​​во Львове курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

"Сейчас во Львове действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных – в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями населенность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", – говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" планирует рассмотреть целесообразность установки на Львовском железнодорожном вокзале современных инфракрасных систем скрининга температуры.

"Уже в ближайшее время мы установим такие системы на киевском вокзале и протестируем их. В дальнейшем аналогичное оборудование может быть установлено и на львовском вокзале", – добавил Иван Юрик.

Также в компании отмечают, что все пассажиры должны соблюдать санитарные нормы при путешествии железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах. Чаще всего нарушают карантин в пригородных поездах. Если пассажиры не реагируют на замечания, к ним вызывают полицию.

Ранее Українські Новини сообщали, "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов.

Также Українські Новини собрали полный список всех поездов, которые курсируют на морские курорты и туристические направления во время карантина.