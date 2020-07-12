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12 липня 2020, неділя, 10:23 7
Політика 2020-07-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні 123-й день карантину: що можна і не можна робити

Сьогодні в Україні 123-й день карантину: що можна і не можна робити

Ольга Фандорина
Карантин, Карантин в Україні, Порушення карантину, Карантинні обмеження
Порушення карантину в Одесі
Порушення карантину в Одесі

Сьогодні розпочався 13-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19. Тим часом, кількість нових випадків коронавіруса в Україні знизилося до 800 за добу. Всього понад 52 тис. хворих.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишився 21 день.

Також в Україні за добу зменшилася кількість хворих COVID-19: смертність впала більше, ніж на 50%.

Повідомляється також, у серпні "Укрзалізниця" готова повноцінно відновити пасажирське сполучення. Які умови.

Після ослаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення.

У Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження по роботі закладів громадського харчування та партнерських пологів.

У Рівненській області 7 липня вирішили послабити карантин, дозволять роботу спортзалів, дитячих гуртків, фітнес-центрів, музеїв під відкритим небом, а також частково дитсадків.

6 липня через тиждень після заборони Київська міська державна адміністрація (КМДА) дозволила ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам працювати після 22:00.

Крім того, Львівська область, яка лише з 22 червня відновила пасажирські перевезення, дозволила роботу готелів, закладів громадського харчування та фітнес-центрів з 7 липня.

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