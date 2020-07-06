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06 июля 2020, понедельник, 22:52 80
Политика 2020-07-06T22:53:44+03:00
Українські Новини
Львовская область ослабляет карантин

Львовская область ослабляет карантин

Надежда Комендантова
Львовская область, Карантин, коронавирус в Украине, Карантин во Львовской области
Львов.Фото: province.ru
Львов.Фото: province.ru

Львовская область, которая только с 22 июня возобновила пассажирские перевозки, разрешила работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров с 7 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Львовской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение частично ослабить карантин в области", - сказано в нем.

По данным Министерства здравоохранения, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением коронавируса и подпадает под критерии, позволяющие начать ослабление карантина.

Согласно решению комиссии, во Львовской области разрешается работа гостиниц, заведений общественного питания, учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, разрешили проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

В то же время областная комиссия дала соответствующее поручение местным штабам по ликвидации чрезвычайной ситуации к следующему заседанию комиссии проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то детские сады всех форм собственности могут быть открыты к следующему этапу ослабления карантина.

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Ранее в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Тем временем, по состоянию на 6 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

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