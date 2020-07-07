В Ровенской области ослабляют карантин

В Ровенской области решили ослабить карантин, разрешат работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"Наши эпидемиологи констатируют снижение заболеваемости (Covid-19 - Ред.). Поэтому сегодня мы говорим об открытии творческих студий и кружков для детей в области. Для подготовки к соревнованиям – такие же условия. Относительно работы детских садов, то рекомендуем их открывать только там, где это позволяет эпидемическая ситуация", - сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

При этом он отмечает, что "задача №1 - сохранить жизнь и здоровье людей".

Детские сады должны заработать в 5 районах Ровенской области. В частности, в Демидовском, Радовиловском, Корецком, Дубровицком и Дубенском, кроме города Дубно.

Их работу разрешат при соблюдении рекомендаций главного санитарного врача:

обязательное измерение температуры;

родители не должны заходить в садик, воспитатели встречают детей на улице;

организация всех противоэпидемических мероприятий и т.п.

Тем временем, Одесская и еще восемь областей не готовы к смягчению карантина

6 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 564 до 49 607, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 283 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,9%, количество новых летальных случаев - на 61,5%.