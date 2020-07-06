Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00

Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя неделю после запрета разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00 с соблюдением санитарных норм и регламентов", - сказал он.

При этом Кличко добавил, что работа развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22:00.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 117-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также по состоянию на 6 июля 8 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 5 июля Киев, Одесская и Львовская области признаны соответствующими критериям, Харьковская и Тернопольская области - не соответствующими.

