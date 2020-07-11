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11 июля 2020, суббота, 12:41 68
Общество 2020-07-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Харькове открылись кинотеатры

В Харькове открылись кинотеатры

Валерия Драгомирова
Харьков, Коронавирус, Кинотеатры
Кинотеатр. Фото: freepik
Кинотеатр. Фото: freepik

Вслед за Киевом Харьков разрешил работу кинотеатров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского совета, передают Українськi Новини.

"Кинотеатры возобновили работу, а развлекательные заведения города будут принимать посетителей до 23:00. Такое решение было принято сегодня, 10 июля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов", - сказано в нем.

Как было отмечено в ходе заседания, запрет работы развлекательных заведений после 23:00 обусловлен ухудшением эпидемической ситуации в городе.

В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего количества зафиксированных случаев в регионе.

Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и при наличии у них защитных масок.

Кроме того, в них обязательно должна проводиться дезинфекция.

Терехов подчеркнул, что все принятые ранее на комиссии карантинные ограничения также остаются в силе.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Харьков решил запретить работу кинотеатров и ограничил работу заведений общественного питания до 22:00.


Кроме того, сети кинотеатров Киева возобновили свою работу 2 июля.

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