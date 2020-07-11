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  • Количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 800 за сутки. Всего более 52 тыс. заболевших
11 июля 2020, суббота, 10:51 11
Общество 2020-07-11T10:52:57+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 800 за сутки. Всего более 52 тыс. заболевших

Количество новых случаев коронавируса в Украине снизилось до 800 за сутки. Всего более 52 тыс. заболевших

Валерия Драгомирова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

10 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 800 до 52 743, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 1 372 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 2,3%, количество новых летальных случаев увеличилось на 50%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 11 июля в Украине зарегистрировано 52 743 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 372 летальных, 25 661 пациент выздоровел.

За сутки зафиксировано 800 новых случаев, выздоровел 861 человек, умерли 27 человек.

Таким образом, 10 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал меньше, чем выздоровевших - 800 против 861.

Количество новых случаев заболевания 10 июля составило 1,5% от общего количества заболевших на 9 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 10 июля составило 25 710 человек, что на 0,72% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (6 882), в Киеве (6 115) и Черновицкой области (5 117).

В Ривненской области зафиксировано 4 520 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 842 случая, в Киевской - 2 986, в Волынской - 2 987, в Ивано-Франковской - 2 971, в Харьковской - 2 621, в Тернопольской - 2 217, в Одесской - 2 141, в Винницкой - 2 081, в Житомирской - 1 521, в Днепропетровской - 1 140 случаев.

888 случай выявлен в Хмельницкой области, 758 случай - в Донецкой, 738 случаев - в Черкасской, 670 случаев - в Кировоградской, 612 случаев - в Запорожской, 594 случая - в Черниговской, 477 случаев - в Николаевской, 337 случаев - в Сумской, 331 случай - в Полтавской, 204 случая - в Херсонской и 93 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українські Новини, 9 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 819 до 52 043, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 345.

8 июля было выявлено 810 случаев заболевания,  7 июля - 807 случаев, 6 июля - 564 случая.

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