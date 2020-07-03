Смолий уходит, а Терентьев и жара - нет

Похоже, что председателя Нацбанка Смолия таки уволят. В среду вечером он подал заявление об отставке. В четверг Зеленский внес в Раду представление на его увольнение. Профильный комитет рекомендует уволить.

Не помогли Смолию его традиционные защитники – МВФ и послы Большой семерки, которые тут же затрубили о независимости банковского регулятора.



Почему это важно? От главы Нацбанка зависит не только курс гривны. Его подпись стоит под соглашением с МВФ – без понятного для них начальника Нацбанка Зеленскому не видеть новых кредитов. А без них он не сможет отдавать старые. Хорошо, что успел в мае получить $ 2,1 млрд.



Смолий попал в Нацбанк еще при Гонтаревой и считается близким к команде Порошенко. Поэтому он, мягко говоря, не помогает команде Зе. Банки из года в год снижают кредитование экономики и зарабатывают на кредитах правительству через ОВГЗ. То есть, по сути, содержатся за наши налоги. Мало нам правительство кормить, так зачем еще и содержать банкиров?



НБУ может возглавить Кирилл Шевченко, глава государственного Укргазбанка, национализированного еще в первый банкопад 2008 года. Гривна кстати, на Смолия почти не отреагировала. Рынок просел лишь на 40 копеек.



Вторая громкая отставка главы АМКУ Терентьева пока отменяется. Вчера он написал заявление с просьбой его уволить, а сегодня резко передумал и попросил его не рассматривать. Слишком ветренный мужчина как для главы Антимонопольного комитета.



Уже четвертая соцконтора фиксирует значительное падение рейтинга Зеленского. Он все еще первый, но монобольшинство на потенциальных выборах ему уже не получить. Голоса Зе подбирает Бойко, Порошенко и Тимошенко. Новичок сезона Шарий уже обогнал таких тяжеловесов как Ляшко, Вакарчук и Гройсман. Времени на реформы у Зе остается все меньше.



В Киеве наконец открылись кинотеатры. Обещают крутить кино даже для одного зрителя. Билеты как и раньше – от 70 грн. Посмотрите афишу, сходите в кино - помогите нашему бизнесу)



В Украине будет по-прежнему жарко, а в Европе – знойно)

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