После ряда скандалов у "Слуги народа" обвалился рейтинг, а у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - вырос

29,3% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа" - еще недавно этот показатель равнялся 30%, 15,3% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 13,6% - за "Европейскую солидарность" и 10,7% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как бы они проголосовали, если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье.

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду только указанные четыре партии.

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 3% голосов.

3,7% проголосовали бы за партию "Сила и честь" и за "Партию Шария", 3,5% - за Радикальную партию, 2,5% - за "Свободу", 2,2% - за "Украинскую стратегию".

Опрос проводился 24-28 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом личного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг Зеленского упал на 10%, а у Бойко вырос в 2 раза.

Четвертый соцопрос показывает падение рейтинга Зеленского.