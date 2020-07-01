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01 июля 2020, среда, 21:19 597
Политика 2020-07-01T21:30:16+03:00
Українські Новини
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления

Глава Нацбанка Смолий подал в отставку из-за политического давления

Валерия Драгомирова
НБУ, Нацбанк, Увольнение, Яков Смолий
Яков Смолий.
Яков Смолий.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий, который рассчитывал быть на своей должности до 2025 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. 

"Сегодня Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию", - сказано в нем. 

По словам Смолия, систематическое политическое давление делает невозможным выполнение обязанностей. 

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Яков Смолий.

Напомним, ранее СМИ писали, что депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка. 

Также сообщалось, что должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

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