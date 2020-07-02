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02 июля 2020, четверг, 16:21 513 Инфографика
Общество 2020-07-02T16:54:29+03:00
Українські Новини
Партия Шария обогнала в рейтинге партии Ляшко, Вакарчука, Тягнибока и Гройсмана

Партия Шария обогнала в рейтинге партии Ляшко, Вакарчука, Тягнибока и Гройсмана

Павел Твердохлиб
Владимир Гройсман, Соцопрос, Олег Тягнибок, Социологическая группа
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: pixabay.com
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: pixabay.com

Социологическая группа "Рейтинг" сообщила, что рейтинг доверия Партии Шария выше рейтингов Радикальной партии Олега Ляшко, партии "Голос", Всеукраинского объединения "Свобода" и партии "Украинская стратегия". 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в течение 24-28 июня 2020 года.

А именно, Партию Шария поддерживают 3,7% респондентов, кто намерен голосовать и определился с выбором, Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 3,5% опрошенных, партию "Голос" - 3%, ВО "Свобода" - 2,5% и партию "Украинская стратегия" - 2,2%.

Уточним, парламентский рейтинг популярности возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 15,3%, "Европейская солидарность" - 13,6%, "Батьківщина" - 10,7%, "Сила и честь" - 3,7%.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по результатам опроса рейтинг "Слуги народа" падает, а рейтинги ОПЗЖ и "Евросолидарности" - растут.

Как сообщали Українські Новини, уже 4-й по счету соцопрос показывает падение рейтинга Президента Украины Владимира Зеленского.

34,6% респондентов проголосовали бы на выборах главы государства за Зеленского, хотя еще недавно ему доверял каждый 2-й украинец, 11,4% - за бывшего Президента Петра Порошенко , а 11,2% - за сопредседателя парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко.

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