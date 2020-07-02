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02 июля 2020, четверг, 10:30 13
Внешняя политика 2020-07-02T10:30:05+03:00
Українські Новини
Подрыв НБУ был бы большим шагом назад: послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке

Подрыв НБУ был бы большим шагом назад: послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке

Анна Рудык
НБУ, Отставка, Большая семерка, G7, Яков Смолий
G7. Фото: pravda.com.ua
G7. Фото: pravda.com.ua

Послы государств "Большой семерки" (G7) отреагировали на заявление главы НБУ Якова Смолия об увольнении с занимаемой должности. Об этом говорится в Twitter-микроблоге "Послы G7 за реформы в Украине".

Так, послы G7 отметили, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.  

"Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что в G7 считают фундаментальным достижением для Украины "независимость" НБУ. По их мнению, это позволило уменьшить коррупцию, спасло обанкротившийся банковский сектор и способствовало его росту. 

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

А в конце мая 2020 года председатель Национального банка Яков Смолий заявлял, что рассчитывает сохранить данную должность до окончания срока своей каденции в 2025 году.

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