Подрыв НБУ был бы большим шагом назад: послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке

Послы государств "Большой семерки" (G7) отреагировали на заявление главы НБУ Якова Смолия об увольнении с занимаемой должности. Об этом говорится в Twitter-микроблоге "Послы G7 за реформы в Украине".

Так, послы G7 отметили, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.

"Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в G7 считают фундаментальным достижением для Украины "независимость" НБУ. По их мнению, это позволило уменьшить коррупцию, спасло обанкротившийся банковский сектор и способствовало его росту.

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию.

А в конце мая 2020 года председатель Национального банка Яков Смолий заявлял, что рассчитывает сохранить данную должность до окончания срока своей каденции в 2025 году.