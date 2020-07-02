Четвертый соцопрос показывает падение рейтинга Зеленского

34,6% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, хотя еще недавно ему доверял каждый второй украинец, 11,4% - за бывшего Президента Петра Порошенко на выборах главы государства, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы Президента проходили в ближайшее время.

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 7,2% отдали бы голос лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко, 6,7% - председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 3,4% - лидеру "Радикальной партии", бывшему депутату Верховной Рады Олегу Ляшко, 3,2% - телеведущему Сергею Притуле, по 3% - председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко и председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя", депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, 2,8% - бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману, 2,5% - политику, видеоблогеру Анатолию Шарию, 1,2% - лидеру "Всеукраинского объединения Свобода" Олегу Тягнибоку, 0,7% - бизнесмену и контролеру банковской группы "ТАС" Сергею Тигипко.

Опрос проводился 24-28 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории методом личного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Ранее о падении рейтинга Зеленского сообщали Центр Разумкова, "Социальный мониторинг", и КМИС.

Таким образом, "Рейтинг" стал 4 социологическим институтом, который показал падение рейтинга Президента.

С 13 по 17 февраля 40% украинцев, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского.

В январе 2020 года деятельность Президента Зеленского позитивно оценили 60,3% опрошенных (16,3% полностью позитивно, 44% ­­– преимущественно позитивно). Опрос проводили фонд "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова.