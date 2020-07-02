Отставка Смолия. В соцсетях обсуждают причины и последствия ухода главы НБУ

В социальных сетях активно обсуждается отставка председателя Национального банка Украины Якова Смолия, который подал заявление об увольнении по собственному желанию. В частности, пользователи соцсетей утверждают, что Национальный банк "работает не для Украины", а сам Смолий спокойно устраивал на работу агентов Кремля.

Такого мнения придерживается народный депутат от "Слуги Народа" Александр Дубинский.

Нардеп считает, у НБУ имеются очень тесные связи с Россией.

"Сама Гонтарева, если кто забыл, была и остаётся бизнес-партнером первого зампреда

государственного Внешторгбанка РФ Соловьева. А ее преемник на посту главы НБУ, зашкваренный дедушка Смолий, которого почему-то так боится увольнять руководство страны - легко трудоустраивает в Нацбанк агентов Кремля. И это не шутка", – заявил Дубинский.

Скриншот: facebook/Александр Дубинский

В то же время большинство пользователей придерживаются мнения, что отставка главы НБУ произошла под давлением Зеленского.

Комментарий на facebook/Dmytro Hrechko

"Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов - G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов. Если отставка Смолия будет принята, а в НБУ назначат лояльное руководство, то в добавок к экономическому, мы скоро окажемся на пороге еще и финансового кризиса"

Комментарий на facebook/ Елена Маркосян

"Это не пиар-ход. За этим решением отличное знание того, что происходит в финансовой системе мира, а не только Украины. Если сейчас бизнес и политики с мозгами реально просчитают перспективу, они начнут валить с этой власти и с этой страны. Вот с таких должностей и начнут валить...Проще говоря, отставка Смолия - это возможность остаться дома не нищим. А буза Порошенко - это борьба за то, чтобы остаться дома не в тюрьме.

Как велик мир и как быстро он сжимается в схрон для тех, кто так и не понял, зачем им родина и что это такое".

Скриншот: facebook/ Sergii Kostezh

Комментарий на facebook/ Виктор Козинский

Комментарий на facebook/ Алексей Поленов

Как сообщали Українські Новини, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.