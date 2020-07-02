Гривна взлетела после заявления об уходе Смолия. Официальный курс валют

В то время, как Зеленский предлагает Раде уволить Смолия, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,0050 1 доллар США 27,1801 1 швейцарский франк 28,7971 10 иен 2,5286 10 российских рублей 3,8592 1 евро 30,6592



Как сообщали Українські Новини, Яков Смолий планировал возглавлять Нацбанк до 2025 года.



Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.



Кроме того, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.



Тем временем предправления "Укргазбанка" Шевченко может стать кандидатом на пост главы НБУ.