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02 июля 2020, четверг, 16:19 313
Финансы 2020-07-02T16:41:22+03:00
Українські Новини
Гривна взлетела после заявления об уходе Смолия. Официальный курс валют

Гривна взлетела после заявления об уходе Смолия. Официальный курс валют

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как Зеленский предлагает Раде уволить Смолия, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0050
1 доллар США 27,1801
1 швейцарский франк 28,7971
10 иен 2,5286
10 российских рублей 3,8592
1 евро 30,6592


Как сообщали Українські Новини, Яков Смолий планировал возглавлять Нацбанк до 2025 года.

Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.

Кроме того, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.

Тем временем предправления "Укргазбанка" Шевченко может стать кандидатом на пост главы НБУ

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