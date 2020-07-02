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  • Председатель АМКУ Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля
02 июля 2020, четверг, 13:39 390
Политика 2020-07-02T14:30:02+03:00
Українські Новини
Председатель АМКУ Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля

Председатель АМКУ Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля

Ирина Николенко
Верховная Рада, АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, Юрий Терентьев, Заявление об отставке
Юрий Терентьев. Фото: unian.net
Юрий Терентьев. Фото: unian.net

Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля. Об этом говорится в заявлении Терентьева на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, текстом которого располагают Українські Новини.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке с позиции Главы Антимонопольного комитета Украины от 1 июля 2020 года", – говорится в заявлении.

Терентьев также просит не рассматривать отозванное заявление и не включать его в повестку дня ни Верховной Рады, ни парламентских комитетов.

Терентьев отозвал заявление об отставкеТерентьев отозвал заявление об отставке

Заявление Терентьева об отзыве отставки уже зарегистрировано в Раде.

Вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Украины Владимир Зеленский, на совещании в Офисе Президента, заставил главу АМКУ Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым является из-за наложения АМКУ штрафа в размере 6,5 млрд гривен на компанию "Тэдис", которая является монополистом на рынке табачных изделий.

Терентьев работает главой АМКУ с мая 2015 года.

Ранее Українські Новини сообщали, Антимонопольный комитет установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова".

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков.

Антимонопольный комитет начал рассматривать дело о возможном злоупотреблени монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".

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