Председатель АМКУ Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля

Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля. Об этом говорится в заявлении Терентьева на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, текстом которого располагают Українські Новини.

"Отзываю ранее поданное заявление об отставке с позиции Главы Антимонопольного комитета Украины от 1 июля 2020 года", – говорится в заявлении.

Терентьев также просит не рассматривать отозванное заявление и не включать его в повестку дня ни Верховной Рады, ни парламентских комитетов.

Терентьев отозвал заявление об отставке

Заявление Терентьева об отзыве отставки уже зарегистрировано в Раде.

Вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Украины Владимир Зеленский, на совещании в Офисе Президента, заставил главу АМКУ Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым является из-за наложения АМКУ штрафа в размере 6,5 млрд гривен на компанию "Тэдис", которая является монополистом на рынке табачных изделий.

Терентьев работает главой АМКУ с мая 2015 года.

Ранее Українські Новини сообщали, Антимонопольный комитет установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова".

Украина обязалась перед Международным валютным фондом усилить полномочия Антимонопольного комитета по проведению обысков.

Антимонопольный комитет начал рассматривать дело о возможном злоупотреблени монопольным положением Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины".