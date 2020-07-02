Предправления "Укргазбанка" Шевченко может стать кандидатом на пост главы НБУ, — нардеп Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что фракция может рассмотреть кандидатуру председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка вместо Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

Об этом она сказала журналистам, передают Українськi Новини.

"Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур, но должно быть официальное представление, а не просто переписки во внутренне-партийном чате", - сказала она.

При этом, по словам Кравчук, фракция хотела бы заслушать Смолия перед отставкой.

Как сообщали Українськi Новини, Яков Смолий планировал возглавлять Нацбанк до 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский предложил Раде уволить Якова Смолия.

Кроме того, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.

Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.