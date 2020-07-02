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02 июля 2020, четверг, 16:45 78
Верховная Рада и партии 2020-07-02T16:46:22+03:00
Українські Новини
Финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия

Финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, НБУ, Нацбанк, Яков Смолий, Увольнение Смолия
Яков Смолий
Яков Смолий

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Раде уволить главу Национального банка Якова Смолия, который решил уйти с должности из-за политического давления

Об этом депутат парламента от фракции "Голос", первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 "за", - написал он.

Он также отметил, что депутаты "Голоса" не голосовали за это решение, так как не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление, а самого Смолия на заседании комитета не было.

Как сообщали Українськi Новини, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.


Кроме того, гривна взлетела после заявления об уходе Смолия

Тем временем в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.

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