Финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Раде уволить главу Национального банка Якова Смолия, который решил уйти с должности из-за политического давления.

Об этом депутат парламента от фракции "Голос", первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 "за", - написал он.

Он также отметил, что депутаты "Голоса" не голосовали за это решение, так как не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление, а самого Смолия на заседании комитета не было.

Как сообщали Українськi Новини, послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.



Кроме того, гривна взлетела после заявления об уходе Смолия.



Тем временем в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины.