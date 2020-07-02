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02 июля 2020, четверг, 11:15 33
Президент 2020-07-02T11:16:24+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде уволить Смолия

Зеленский предлагает Раде уволить Смолия

Ольга Фандорина
НБУ, Отставка, Яков Смолий, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления, с должности председателя Национального банка.

Соответствующий проект постановления № 3772 зарегистрирован на сайте Рады 2 июля, передают Українськi Новини.

Сам текст постановления пока не доступен для просмотра.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля вечером стало известно, что Смолий подал в отставку.

Ранее СМИ писали, что депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка. 


Также сообщалось, что должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Подрыв НБУ был бы большим шагом назад: послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке.

А в конце мая 2020 года председатель Национального банка Яков Смолий заявлял, что рассчитывает сохранить данную должность до окончания срока своей каденции в 2025 году.

Ранее Українські Новини, в Раде нашли причину для отставки руководства НБУ.

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