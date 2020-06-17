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  • Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом
17 июня 2020, среда, 07:00 1153 Документ
Экономика 2020-06-17T07:00:01+03:00
Українські Новини
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом

Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом

Ольга Фандорина
МВФ, Транш МВФ, Меморандум с МВФ, Обязательства, Обязательства Украины перед МВФ
Здание МВФ. Фото: facebook.com/imf
Здание МВФ. Фото: facebook.com/imf

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной о 18-месячной программе финансирования stand-by в рамках финансирования Украины на $5 млрд. Всего - ожидается 4 пересмотра этой программы - в июне, сентябре и декабре этого года, и в июне 2021 года. А пока - Украина получила первым траншем $2,1 млрд, подписав при этом ряд обязательств, о каждом из которых расскажут Українські Новини.

Какие же обязательства Украина приняла в новом меморандуме с МВФ?

1. Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе, и населению и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона.

2. Украина обязалась перед Международным валютным фондом привести полномочия и ответственность Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Третьеим энергопакетом до конца марта 2021 года.

3. Украина обязалась перед Международным валютным фондом создать единый реестр данных бытовых потребителей газа и обязать операторов газораспределительных сетей (ГРС) бесплатно предоставить эти данные в данный реестр.

4. Украина обязалась перед Международным валютным фондом продолжить реализацию реформы здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

5. Украина обязалась продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса.

6. Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021. 

7. Украина обязалась внедрить механизм определения конечных бенефициаров, владеющих сельхозземлей юрлиц.

8. Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом не расширять упрощенную систему налогообложения.

Также Украина обязалась перед Международным Валютным фондом не понижать пенсионный возраст, так как МВФ этого не требует.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения. 

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