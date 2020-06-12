подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакетом до апреля 2021, - меморандум с МВФ
12 июня 2020, пятница, 14:52 157
Экономика 2020-06-12T15:00:02+03:00
Українські Новини
Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакето

Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакетом до апреля 2021, - меморандум с МВФ

Ольга Фандорина
МВФ, НКРЭКУ, Меморандум с МВФ, Третий энергопакет
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Украина обязалась перед Международным валютным фондом привести полномочия и ответственность Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Третьеим энергопакетом до конца марта 2021 года.

Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини.

"Мы примем законодательство, направленное на то, чтобы привести полномочия и ответственность энергорегулятора (НКРЭКУ) в соответствие с Третьим энергопакетом Европейского Союза - договором об энергетическом сообществе и законом о НКРЭКУ 2016 года до конца марта 2021 года", - говорится в нем.

Кроме того, Украина обязалась внести изменения и имплементировать вторичные нормативно-правовые акты касательно рынка газа в соответствии с законодательством ЕС о газовом рынке.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах.

Больше новостей о: МВФ НКРЭКУ Меморандум с МВФ Третий энергопакет

Елена Зеленская заболела коронавирусом
Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест. Он оказался негативным
Новости
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин предлагает создать 6 районов в Киевской области вместо 25: список районов 15:00
Платформа Бойко требует остановить дискриминацию русскоязычных граждан Украины 14:53
Верховный Суд отказался восстановить Трубу в должности директора ГБР 14:52
Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакетом до апреля 2021, - меморандум с МВФ 14:52
Украина получила первый транш от МВФ 14:50
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
Киев вернет ограничения на работу ТЦ, рынков и детсадов, если вырастет количество больных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok