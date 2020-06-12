Украина обязалась перед МВФ привести полномочия и ответственность НКРЭКУ в соответствие с Третьим энергопакето

Украина обязалась перед Международным валютным фондом привести полномочия и ответственность Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в соответствие с Третьеим энергопакетом до конца марта 2021 года.

Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини.

"Мы примем законодательство, направленное на то, чтобы привести полномочия и ответственность энергорегулятора (НКРЭКУ) в соответствие с Третьим энергопакетом Европейского Союза - договором об энергетическом сообществе и законом о НКРЭКУ 2016 года до конца марта 2021 года", - говорится в нем.

Кроме того, Украина обязалась внести изменения и имплементировать вторичные нормативно-правовые акты касательно рынка газа в соответствии с законодательством ЕС о газовом рынке.

Как сообщали Українські Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах.