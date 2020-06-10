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10 июня 2020, среда, 13:52 296
Кабмин 2020-06-10T14:15:01+03:00
Українські Новини
Меморандум МВФ не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения, - Шмыгаль

Меморандум МВФ не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения, - Шмыгаль

Елена Новикова
Тарифы на газ, Денис Шмыгаль, Сотрудничество с МВФ, Тарифы на коммуналку, Меморандум с МВФ
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения коммунальных тарифов для населения, в то время, как в Минрегионе назвали условие для снижение тарифов на тепло в отопительном сезоне 2020/2021 годов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передают Українські Новини.

"Наше задание сегодня посмотреть и сделать так, чтобы тарифы были экономически обоснованными и главное, были комфортными и понятными для людей. Над этим мы должны работать, и о повышении тарифов речь не идет", - сказал Шмыгаль.

При это он добавил, что цена газа в тарифах прописана на уровне 6,5 тыс. гривен/тыс. куб. м газа, однако на рынке цена газа на данный момент в 2 раза ниже - 3,2 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом позволит серьезно снизить цену на газ для населения.

Также Украина намерена выбрать временного "поставщика последней надежды" для поставки газа населению после отмены действия положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению с 1 июля.

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