Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине

Украина обязалась перед Международным Валютным фондом не понижать пенсионный возраст, так как МВФ этого не требует.

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров МВФ проекте меморандума, передают Українські Новини.

В проекте меморандума отмечается, что продолжится реализация мер пенсионной реформы, начатой в 2017 году, направленной на повышение пенсий и устойчивость пенсионной системы.

Кроме того, в документе отмечается, что в период действия новой программы сотрудничества не будут вводиться новые спецпенсии или льготы, не будет понижаться пенсионный возраст.

Кроме того, будут прилагаться усилия, чтобы сблизить фактические показатели пенсии и прожиточного минимума.

"Мы будем работать с представителями МВФ над разработкой в 2020 году предложений по реформирования налоговой системы, в том числе путем устранения налоговых дисбалансов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов", - отмечается в проекте меморандума.

В течение действия программы не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Кроме того, что такое обязательное пенсионное накопление и почему его еще не ввели.