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11 июня 2020, четверг, 05:15 336
Общество 2020-06-11T05:15:01+03:00
Українські Новини
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине

Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине

Валерия Драгомирова
Украина, МВФ, Пенсионеры, Пенсионный возраст
Пенсионеры. Фото: pixabay
Пенсионеры. Фото: pixabay

Украина обязалась перед Международным Валютным фондом не понижать пенсионный возраст, так как МВФ этого не требует

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров МВФ проекте меморандума, передают Українські Новини.

В проекте меморандума отмечается, что продолжится реализация мер пенсионной реформы, начатой в 2017 году, направленной на повышение пенсий и устойчивость пенсионной системы.

Кроме того, в документе отмечается, что в период действия новой программы сотрудничества не будут вводиться новые спецпенсии или льготы, не будет понижаться пенсионный возраст.

Кроме того, будут прилагаться усилия, чтобы сблизить фактические показатели пенсии и прожиточного минимума.

"Мы будем работать с представителями МВФ над разработкой в 2020 году предложений по реформирования налоговой системы, в том числе путем устранения налоговых дисбалансов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов", - отмечается в проекте меморандума.

В течение действия программы не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Кроме того, что такое обязательное пенсионное накопление и почему его еще не ввели. 

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