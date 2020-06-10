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10 июня 2020, среда, 15:48 135
Внешняя политика 2020-06-10T15:48:22+03:00
Українські Новини
Украина обязалась продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса, - проект меморандума с МВФ

Украина обязалась продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса, - проект меморандума с МВФ

Елена Новикова
МВФ, Сотрудничество с МВФ, Меморандум с МВФ, Оптимизация школ, система финансирования ВУЗов, реформа школьных программ
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом продолжить оптимизацию школ после окончания кризиса, в то время, как МВФ одобрил кредитную программу для Украины.

Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Сразу после того, как кризис ослабнет, мы интенсифицируем реформу образования. Мы продолжим оптимизацию школьной сети начального и среднего образования, повысим капитальные расходы на реновацию зданий и обеспечим школы необходимой инфраструктурой", - говорится в документе.

Также Украина обязалась начать реформу школьных программ, улучшить стимулирование учителей, включая законодательные изменения о реструктуризации их зарплаты, но при этом оставить систему образования "фискально допустимой".

Кроме того, Украина обещает трансформировать систему финансирования ВУЗов и привязать зарплату там к эффективности работы.

Как сообщали Українськi Новини, утвержденный текст меморандума пока не обнародован.

Также в проекте меморандума с МВФ предусматривается, что Украина продолжит медицинскую реформу и расширит механизм финансирования медицинской помощи.

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