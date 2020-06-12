Операторы ГРС обязаны предоставлять данные потребителей газа, чтобы они могли менять поставщика, — меморандум

Украина обязалась перед Международным валютным фондом создать единый реестр данных бытовых потребителей газа и обязать операторов газораспределительных сетей (ГРС) бесплатно предоставить эти данные в данный реестр. Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини.

"Бытовые потребители должны иметь право разрешить передачу исторических данных о потреблении, а операторы ГРС должны будут предоставлять доступ к своим историческим данных о потреблении любому поставщику, которого избирает бытовой потребитель. Такое предоставление данных должно осуществляться бесплатно. Для этого мы запустим единый центр данных для бытовых потребителей газа", - говорится в нем.

Кроме того, Украина обязалась упростить процедуру смены поставщиков для бытовых потребителей таким образом, чтобы создавалось минимальное административное бремя для бытового потребителя; процедуру мог осуществлять новый поставщик, который бы выступал как основное контактное лицо от имени бытового потребителя; и началу поставок новым поставщиком не мешало существование неурегулированных вопросов между бытовым потребителем и предыдущим поставщиком, включая любые непогашенные требования по платежам (часть структурного маяка на конец августа 2020 года).

Как сообщали Українські Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Также Украина обязалась перед МВФ выбрать временного "поставщика последней надежды" для поставки газа населению после отмены действия положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа бытовым потребителям с 1 июля.