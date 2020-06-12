Украина обязалась перед МВФ продолжить медреформу с расширением механизма финансирования медпомощи, - меморандум

Украина обязалась перед МВФ продолжить медреформу с расширением механизма финансирования медпомощи, - меморанд

Украина обязалась перед Международным валютным фондом продолжить реализацию реформы здравоохранения и расширить новый механизм финансирования медицинской помощи.

Об этом говорится в опубликованном 11 июня меморандуме с МВФ, передают Українськi Новини.

"Реализация реформы здравоохранения будет продолжаться в 2020 году путем расширения нового механизма финансирования вторичной и специализированной помощи", - сказано в нем.

Украина взяла на себя обязательства по продолжению трансформации учреждений, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, в коммунальные неприбыльные организации, которые будут получать финансирование по контрактам с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

Сама служба будет обеспечивать мониторинг качества услуг и финансовой деятельности медучреждений.

"Мы завершим создание определенного пакета медицинских услуг, которые финансируются через НСЗУ, включительно с первичной, специализированной, паллиативной и неотложной помощью", - сказано в документе.

При этом для медучреждений будут предусмотрены финансовые стимулы, а также будет оставлена возможность внедрить софинансирование для пациентов в случае необходимости.

Лица и учреждения, которые предоставляют медицинские услуги, не смогут принимать участие в управлении НСЗУ, что должно предупредить конфликт интересов в службе.

Также Министерство здравоохранения продолжит закупку лекарств через международные организации и государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Как сообщали Українськi Новини, 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Также экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что действия Минздрава не предусматривают свертывания второго этапа медицинской реформы.