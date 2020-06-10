Украина обязалась перед МВФ больше не упрощать налогообложение

После того, как 9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов,Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом не расширять упрощенную систему налогообложения.

Об этом говорится в направленном для рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"Мы воздержимся от расширения критериев применения упрощенной системы налогообложения и введения новых категория налогоплательщиков, подпадающих под эту систему", - говорится в документе.

Также в документе указано, что в 2020 году Украина проведет работу с представителями МВФ по разработке предложений по налоговой реформе, которая будет включать устранение налоговых дисбалансов, расширение налоговой базы, сокращение возможностей по уклонению от налогов.

Закреплено, что в течение действия программы не будут вводиться новые налоговые льготы и привилегии.

Как сообщали Українськi Новини, утвержденный текст меморандума пока не обнародован, но согласно его проекту, повышение коммунальных тарифов для населения не предусматривается.

Однако Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021.