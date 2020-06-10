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  • Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго" и еще несколько госкомпаний
10 июня 2020, среда, 14:53 172
Экономика 2020-06-10T14:53:52+03:00
Українські Новини
Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго" и еще несколько госкомпаний

Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго" и еще несколько госкомпаний

Елена Новикова
МВФ, Приватизация, ОПЗ, Краснолиманская, Центрэнерго, Электротяжмаш, Президент-Отель, Сотрудничество с МВФ, Меморандум с МВФ
МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021, - проект меморандума

Украина обязалась перед Международным Валютным Фондом выставить на приватизацию крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), государственное энергогенерирующее предприятие "Центрэнерго", частное акционерное общество "Президент-Отель" (Киев) и ещё 3 государственные компании до июля 2021 года.

Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.

"ФГИ будет инициировать тендеры на продажу как минимум 2 крупных госпредприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще 3 - к концу июня 2021 года", - говорится в нем.

Отмечается, что в перечень предприятий, которые будут выставлены на продажу, вошли ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель", государственное предприятие "Электротяжмаш" (Харьков), акционерное общество "Объединенная горно-химическая компания" и государственное предприятие "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское, Донецкая область).

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Фонд государственного имущества (ФГИ) продолжает готовить к приватизации гостиницу "Днепр" (Киев) и государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго".

9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.

Утвержденный текст меморандума пока не обнародован.

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