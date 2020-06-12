МВФ обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины

Международный валютный фонд после одобрения Украине кредита обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передают Українськi Новини.

"МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины", - сказано в нем.

Согласно сообщению, письмо о намерениях и меморандум об экономической и финансовой политике, одобренный советом директоров МВФ 9 июня, содержат меры и условия, которые реализовало и планирует реализовать и соблюдать Кабинет Министров и Национальный банк в течение периода действия программы, в 2020-2021 годах.

Указывается, что выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 млрд долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Программа stand by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы, как фискальная политика, монетарная политика, политика финансового сектора, энергетическая и антикоррупционная политика.

Минфин подчеркивает, что наличие данной программы позволило получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязалась перед МВФ больше не упрощать налогообложение.

Ранее Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021.