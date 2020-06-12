подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 июня 2020, пятница, 08:26 707
Экономика 2020-06-12T08:38:18+03:00
Українські Новини
МВФ обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины

МВФ обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины

Анна Рудык
Минфин, МВФ, Stand by, Меморандум с МВФ
МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Международный валютный фонд после одобрения Украине кредита обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передают Українськi Новини.

"МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины", - сказано в нем.

Согласно сообщению, письмо о намерениях и меморандум об экономической и финансовой политике, одобренный советом директоров МВФ 9 июня, содержат меры и условия, которые реализовало и планирует реализовать и соблюдать Кабинет Министров и Национальный банк в течение периода действия программы, в 2020-2021 годах.

Указывается, что выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 млрд долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Программа stand by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы, как фискальная политика, монетарная политика, политика финансового сектора, энергетическая и антикоррупционная политика.

Минфин подчеркивает, что наличие данной программы позволило получить второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обязалась перед МВФ больше не упрощать налогообложение

Ранее Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021.

Больше новостей о: Минфин МВФ Stand by Меморандум с МВФ

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали кре...
Бойко в Кривом Роге рассказал как власть "бросила ...
Миссия МВФ прибыла в Украину, - Гончарук...
Украина обязалась продолжить оптимизацию школ посл...
Рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%
Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Неижпапу
Новости
МВФ обнародовал текст меморандума по программе stand by для Украины, - Минфин 08:26
Рейтинг "Слуги народа" за неделю обвалился еще ниже 08:13
ОПЗЖ от имени украинцев поздравила россиян с днем России 08:00
Сегодня Кабмин проведет внеочередное заседание для утверждения плана создания районов 08:00
Введение Украиной пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе 07:45
больше новостей
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 10 июня 11:17
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе 11:18
Главная ошибка Порошенко в том, что он считает себя президентом Украины, — Зеленский 11:25
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
больше новостей
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok