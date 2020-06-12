Украина обязалась перед МВФ ежегодно пересматривать тарифы на тепло , - меморандум с МВФ

Проект меморандума между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает отсутствие продления специальных обязательств по продаже газа, в том числе, и населению и ежегодный пересмотр тарифов на отопление до начала отопительного сезона.

Об этом говорится в опубликованном вечером, 11 июня, меморандуме с МВФ, передают Українські Новини.

"Постановление о спецобязательствах будет прекращено 1 июля 2020 года, после чего цены будут по-прежнему полностью определяться рынком. Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ", - говорится в документе.

Также проектом меморандума предусматривается, что начиная с отопительного сезона 2020/2021 тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год, чтобы отразить изменение в расходах на газ и прочих расходах, включая капвложения в тарифах.

Кроме того, Кабмин обязывается отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 года.

Этим постановлением были внесены изменения в правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению.

В частности, предусмотрено, что в случае изменения цены природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению, торговой надбавки поставщика), который используется для производства тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, исполнитель соответствующих услуг может принять решение об изменении размера начислений за данные услуги.

В апреле Кабмин продлил действие положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 июля.

Как сообщали Українськi Новини, утвержденный текст меморандума пока не обнародован, но согласно его проекту, повышение коммунальных тарифов для населения не предусматривается.

Однако Украина обязалась перед МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, "Центрэнерго", "Президент-Отель" и еще 3 госкомпании до июля 2021.