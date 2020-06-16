Самолеты полетели, ВНО зависло, а Макдональдс нарвался на бойкот

В понедельник Минобразования попробовало провести ВНО (внешнее независимое оценивание) в режиме онлайн. Но не рассчитали нагрузки – многие абитуриенты не смогли войти, чтобы сдать экзамен.

ВНО сделали заочным лишь в пятницу вечером, забыв предупредить тысячи поступающих. Теперь из-за некачественной работы серверов непонятно, будут ли результаты ВНО засчитаны. Ведь многие не смогли их сдать. А это влияет на проходной бал. Как всегда, власти облажались в кризис. И это мало кого удивляет.



Посмотрите видео как летний ливень затопил Подол и сделал из улиц реки.



Украинский Макдональдс вляпался в скандал – отказался обслуживать на родном языке русскоязычных клиентов. В их приложении для заказа еды исчез русский, хотя заведения Макдональдс в РФ предлагают на выбор узбекский и казахский. Русскоязычные граждане обиделись и объявили американскому фастфуду бойкот – "здоровее будем без вашей мусорной еды".

Украиноязычные почему-то обрадовались, когда их сограждан ограничили в правах.



Борисполь и Жуляны возобновили авиасообщение. В Киев прибыл первый рейс из Минска.

Авиакомпании разрабатывают программу полетов. Пока доступны Кипр и Грузия, которые уже открыли границы. С 1 июля обещают Египет.



Туркомпании начали продавать туры к морю. Здесь есть первые посткарантинные цены.



Суд сегодня избирал меру пресечения Стерненко, который 2 года назад зарезал человека в Одессе. СБУ обвиняет его в превышении самообороны.

Сторонники Стерненко перекрыли улицу, пока полиция молча на это смотрела. Напали на журналистов в суде. И вместо того, чтоб вывести из заседания нападавших, полиция удалила их жертв – представителей СМИ.



Во вторник и четверг обещают дожди. О другие дни на неделе - солнечно и жарко)

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