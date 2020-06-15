Бойкот для McDonald’s: соцсети продолжают бунтовать за отказ обслуживать клиентов на русском языке

Негодования в социальных сетях по поводу решения компании McDonald’s в Украине перестать обслуживать клиентов на русском языке все больше набирают оборотов. Пользователи соцсетей с саркастическим недовольством продолжают обсуждать ситуацию и жаловаться на столь радикальное решение компании, называя данные меры дискриминацией русскоязычных украинцев. Об этом свидетельствуют сообщения в соцсети Facebook. В частности, еще недавние клиенты самой популярной сети фаст-фуда утверждают, что "в компании приняли участие в политических играх, а также выглядят, как клоуны, которым наплевать на русскоязычных граждан Украины, которых в стране большинство". Скриншот: facebook\/ Михаил Павлив Скриншот: facebook\/ Олеся Медведева Пользователи соцсетей отмечают, что если компания начала работать только для украиноязычных, то это "является тонким намеком на то, что русскоговорящие украинцы умнее". Скриншот: facebook\/Vyacheslav Chechilo Остальные пользователи утверждают, что такой ход компании является оскорблением украинцев, говорящих преимущественно на русском языке. Теперь уже экс-клиенты сети с сарказмом скандируют, что посещать McDonald’s будут только при нужде в уборной. Скриншоты: facebook\/ Олеся Медведева Комментарий Саиди Хаттаб на facebook Комментарий Valeriy Viktorovitch на facebook Комментарий Dima Privalov на facebook Как сообщали Українські Новини, ранее McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос".