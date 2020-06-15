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15 июня 2020, понедельник, 18:22 295
Общество 2020-06-15T18:32:38+03:00
Українські Новини
Бойкот для McDonald’s: соцсети продолжают бунтовать за отказ обслуживать клиентов на русском языке

Бойкот для McDonald’s: соцсети продолжают бунтовать за отказ обслуживать клиентов на русском языке

Елизавета Кесельман
McDonald’s, русскоязычные украинцы, McDonald’s в Украине, скандал с McDonald’s
Компания McDonald’s принимает заказы только на украинском и английском. Фото: facebook/ Михаил Павлив
Компания McDonald’s принимает заказы только на украинском и английском. Фото: facebook/ Михаил Павлив

Негодования в социальных сетях по поводу решения компании McDonald’s в Украине перестать обслуживать клиентов на русском языке все больше набирают оборотов. Пользователи соцсетей с саркастическим недовольством продолжают обсуждать ситуацию и жаловаться на столь радикальное решение компании, называя данные меры дискриминацией русскоязычных украинцев.

Об этом свидетельствуют сообщения в соцсети Facebook.

В частности, еще недавние клиенты самой популярной сети фаст-фуда утверждают, что "в компании приняли участие в политических играх, а также выглядят, как клоуны, которым наплевать на русскоязычных граждан Украины, которых в стране большинство". 

Скриншот: facebook/ Михаил ПавливСкриншот: facebook/ Михаил Павлив

Скриншот: facebook/ Олеся МедведеваСкриншот: facebook/ Олеся Медведева

Пользователи соцсетей отмечают, что если компания начала работать только для украиноязычных, то это "является тонким намеком на то, что русскоговорящие украинцы умнее". 

Скриншот: facebook/Vyacheslav ChechiloСкриншот: facebook/Vyacheslav Chechilo

Остальные пользователи утверждают, что такой ход компании является оскорблением украинцев, говорящих преимущественно на русском языке. Теперь уже экс-клиенты сети с сарказмом скандируют, что посещать McDonald’s будут только при нужде в уборной. 

Скриншоты: facebook/ Олеся МедведеваСкриншоты: facebook/ Олеся Медведева

Комментарий Саиди Хаттаб на facebookКомментарий Саиди Хаттаб на facebook

Комментарий Valeriy Viktorovitch на facebookКомментарий Valeriy Viktorovitch на facebook

Комментарий Dima Privalov на facebookКомментарий Dima Privalov на facebook

Как сообщали Українські Новини, ранее McDonald's открыл летние площадки и разрешил покупать еду "навынос". 

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