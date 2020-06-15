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15 июня 2020, понедельник, 14:37 13
СМИ 2020-06-15T14:37:42+03:00
Українські Новини
Полиция вывела из суда журналистов-жертв нападения, а не нападавших

Полиция вывела из суда журналистов-жертв нападения, а не нападавших

Татьяна Зотова
Игорь Гужва, Нацполиция, нападения на журналистов, Страна.ua, Сергей Стерненко

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил, что сотрудники Национальной полиции Украины принудительно удалили журналистов с территории Шевченковского районного суда г. Киева, а не нападавших на журналистов сторонников праворадикала Сергея Стерненко.

Об этом главный редактор заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня под зданием Шевченковского райсуда, где избирают меру пресечения для Сергея Стерненко (убившего человека в Одессе) его группа поддержки напала на журналиста издания "Шарий.net" и угрожали другим журналистам. Что делает полиция? Она вывела журналиста Шария, а потом вытолкала журналиста "Страны" и ряда других изданий из под здания суда без каких-либо объяснений.

Еще раз акцентирую внимание - полиция выводит из под здания суда журналистов, на которых нападают, а не тех, кто нападает. Хотя должно быть ровно наоборот. Тех, кто нападает на журналистов нужно привлекать к уголовной ответсвенности. А сейчас происходит прямое препятствование журналисткой деятельности со стороны полиции. И, что еще хуже - прямое потакание беспредельщикам, которые нападают на журналистов", - написал Гужва.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил нападения на журналистов информагентства "Шарий.net", произошедшие 11 и 12 июня в Киеве в ходе акций протеста в поддержку подозреваемого в убийстве праворадикала Сергея Стерненко.

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